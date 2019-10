POL-WL: Portemonnaie aus Pkw gestohlen ++ Buchholz - Mit THC im Körper gefahren

Polizeiinspektion Harburg

Portemonnaie aus Pkw gestohlen

Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr, haben Diebe einen am Ahornweg abgestellten Pkw aufgebrochen. Der Wagen stand auf einem Parkplatz. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und nahmen ein Portemonnaie aus der Mittelkonsole. Darin befanden sich etwas Bargeld und diverse Papiere. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Buchholz - Mit THC im Körper gefahren

Ein 39-jähriger Mann ist am Sonntag, gegen 15.45 Uhr kontrolliert worden, als er mit seinem Pkw auf der Bremer Straße unterwegs war. Ein Drogenvortest zeigte eine Cannabisbeeinflussung an. Daraufhin musste der Mann die Beamten begleiten. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Seinen Wagen musste der 39-Jährige stehen lassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

