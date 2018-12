POL-OH: Zigarettendiebstahl aus Pkw - Versuchter Einbruch - Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots) - Zigarettendiebstahl aus Pkw

Fulda - Am Donnerstag (6.12.), zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, schlugen Unbekannte das vordere sowie das hintere Fenster eines in der Ruprechtstraße geparkten schwarzen VW Golf ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug zwei Zigarettenstangen im Wert von rund 120 Euro. Am Pkw entstand Sachschaden von knapp 400 Euro.

Versuchter Einbruch

Fulda - Am Mittwoch (5.12.) gegen Mitternacht begaben sich Unbekannte auf das Betriebsgelände eines Recyclingunternehmens in der Böcklerstraße. Nachdem ein Alarm ausgelöst wurde, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Einbruch in Wohnhaus

Neuhof - In ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Tischen" brachen Unbekannte am Donnerstag (6.12.) in der Zeit von 15 Uhr bis 19 Uhr ein. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Hierbei entwendeten die Einbrecher diversen Schmuck und eine Kamera in noch unbekanntem Wert.

