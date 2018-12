POL-OH: Einbruch in Wohnhaus

Vogelsberg (ots) - Einbruch in Wohnhaus

Schotten - Unbekannte brachen am Donnerstag (6.12.) in der Zeit von 14 Uhr bis 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Schottener Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei entwendeten die Täter diversen Schmuck, Bargeld sowie ein Mobiltelefon im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

