Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zur Suche nach vermisstem 70-Jährigen: Genaue Bekleidung nun bekannt; Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am vergangenen Wochenende veröffentlichten Pressemitteilungen zur Suche nach dem 70-Jährigen sowie das am Montag veröffentlichte Foto des Vermissten. Alle Meldungen finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143)

Kassel: Die Suche nach dem seit Freitag vermissten 70-jährigen Norbert R. aus Kassel verlief bislang ohne Erfolg. Wie die für Vermisstenfälle zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, konnte mithilfe seiner Angehörigen mittlerweile recht genau nachvollzogen werden, welche Bekleidung Norbert R. zum Zeitpunkt des Verlassens des Krankenhauses in Kassel-Harleshausen am Freitag trug. Mit der Veröffentlichung der Bekleidung und durch das bereits zuvor veröffentlichte Foto des Vermissten erhoffen sich die Ermittler nun, weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Bekleidung und Personenbeschreibung

Norbert R. dürfte demnach mit einer grauen Jerseyhose, einer blauen Daunenjacke sowie schwarzen Schuhen von Lacoste mit Klettverschluss bekleidet sein. Er ist ca. 1,85 Meter groß und schlank, hat graues Haar sowie blaue Augen.

Erneute Suche nach vagen Hinweisen erfolglos

Alle bisherigen Suchbemühungen in diesem Fall blieben leider ohne Erfolg. Bereits am Wochenende hatte die Polizei mithilfe eines Hubschraubers und Mantrailer-Hunden nach dem Vermissten gesucht. Aus der Bevölkerung gingen infolge der über Medien veröffentlichten Suche einzelne vage Hinweise ein, wonach Zeugen möglicherweise den Vermissten gesehen haben könnten. Auch die sofort eingeleitete Suche in diesen Bereichen führte aber nicht zum Erfolg. Weitere konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort von Norbert R. liegen gegenwärtig nicht vor.

Die Ermittler des K 11 bitten daher weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Norbert R. seit Freitag gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell