POL-KS: Wach gewordene Bewohnerin ertappt zwei Keller-Einbrecher: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtige Täter

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Eine wegen Geräuschen wach gewordene Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ellerhofstraße in Kassel hat am heutigen frühen Mittwochmorgen zwei Keller-Einbrecher ertappt. Die beiden Unbekannten ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Beute hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Die Ermittler des Polizeireviers Süd-West suchen nun Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Die Frau war gegen 5 Uhr am Morgen in ihrer Wohnung durch die Geräusche in dem Mehrfamilienhaus wach geworden. Als sie sich nach unten begab, um dort nachzusehen, konnte sie noch zwei Männer erkennen, die aus dem Keller kamen und sofort aus dem Haus rannten. Die beiden Unbekannten hatten zuvor auf unbekannte Weise die Haustür des Mehrfamilienhauses aufgebrochen und dann offenbar gezielt den Keller aufgesucht, wo sie sich an verschlossenen Kellerverschlägen zu schaffen machten.

Die beiden Täter, die aus dem Haus in Richtung Justizvollzugsanstalt geflüchtet waren, konnte die Zeugin wie folgt beschreiben:

1.) ca. 1,65 Meter groß, kräftiger Körperbau, grauer Kapuzenpulli mit aufgezogener Kapuze, schwarze Jacke

2.) ca. 1,65 Meter groß, kräftiger Körperbau, dunkle Kleidung mit aufgezogener Kapuze

Zeugen, die zur besagten Zeit im Bereich der Ellerhofstraße oder angrenzender Straßen entsprechende Personen beobachtet haben und den Ermittlern des Polizeireviers Süd-West Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

