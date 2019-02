Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vorfahrt missachtet - Mountainbiker verletzt

Bühlertann (ots)

Eine 60jährige VW-Bus-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 13.45 Uhr die Mühlstraße und wollte nach links in die Landesstraße 1060 (Hauptstraße) abbiegen. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt des in Richtung Ellwangen auf der Hauptstraße fahrenden 51jährigen Mountainbike-Fahrer. Der 51jährige wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro.

