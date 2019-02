Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Küchenbrand aufgrund defekter Dunstabzugshaube

Ellwangen (ots)

Am Samstagmittag geriet in der Kreutzerstraße in Ellwangen eine Küche teilweise in Brand. Grund hierfür dürfte ein technischer Defekt der Dunstabzugshaube sein. Die Feuerwehren aus Ellwangen und Röhlingen waren mit 6 Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

