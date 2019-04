Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter versucht mit Pistole Geschäft in Bad Karlshafen zu überfallen: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter und mit einer Pistole bewaffneter Täter versuchte am heutigen Mittwochmorgen in der Weserstraße in Bad Karlshafen ein Geschäft, in dem sich auch eine Poststelle befindet, zu überfallen. Allerdings ohne dort Bargeld erbeuten zu können, flüchtete der Räuber anschließend in Richtung Friedrichstraße in das angrenzende Wohngebiet. Die daraufhin sofort eingeleitete umfangreiche Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der maskierte Unbekannte hatte das Geschäft in der Weserstraße gegen 7:30 Uhr betreten. Unter Vorhalt der Pistole bedrohte er eine Angestellte und forderte Bargeld. Da zu dieser Zeit aber keinerlei Bargeld verfügbar war, ergriff der Täter nach Erhalt dieser für ihn schlechten Nachricht sofort die Flucht aus dem Geschäft. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Überfall unverletzt und alarmierte die Polizei.

Täterbeschreibung

Es soll sich bei dem Räuber um einen ca. 22 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen, dünnen Mann gehandelt haben, der mit leiser Stimme sprach und mit hängenden Schultern ging. Er hatte sein Gesicht mit einer Maskierung verdeckt und war mit einer dunkelblauen Jeanshose, einer olivgrünen Jacke mit Kapuze, ähnlich eines Parkas, sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

