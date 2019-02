Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Kaminbrand am Westring gemeldet

Breckerfeld (ots)

Datum: 20.02.2019/ Uhrzeit: 11:07 Uhr/ Dauer: 53 Minuten/ Einsatzstelle: Westring/ Einheiten: Feuerwehr/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (ab): Sirenen und Funkmelder alarmierten alle Einheiten der Feuerwehr Breckerfeld zu einem Kaminbrand in den Westring. Die Überprüfung des Kamins im Gebäude und auf dem Dach mit Wärmebildkameras und Messgerät zur Feststellung von Kohlenmonoxid ergaben keine Feststellungen. Zur Nachschau wurde der Bezirksschornsteinfeger angefordert. Das Gebäude wurde zum Abschluss an die Eigentümer übergeben. Für die 15 ehrenamtlichen Einsatzkräfte endete der Einsatz nach rund 50 Minuten mit Rückkehr an den Gerätehäusern.

