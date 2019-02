FW-EN: Tier in Notlage

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 16.02.2019/ Uhrzeit: 12:01 Uhr/ Dauer: 40 Minuten/ Einsatzstelle: Altenbreckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Der Löschzug Breckerfeld rückte am Samstagmittag nach Altenbreckerfeld aus. Eine Katze saß seit 2 Tagen in einem Scheunendach. Mit Hilfe einer Steckleiter wurde versucht, die Katze zu retten. Nach einigen Versuchen sprang sie dann selbstständig in die Freiheit. Der Einsatz war nach etwa 40 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache für die drei Einsatzkräfte beendet.

