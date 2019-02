Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aneinandergeraten und mit Hunden eingeschüchtert?

Offenburg (ots)

Eigenen Angaben zufolge waren zwei 19-Jährige am Sonntagabend gegen 20 Uhr vom Bahnhof kommend auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung der Offenburger Innenstadt unterwegs, als ein Autofahrer sie beim Vorhaben, den Fußgängerweg an der Einmündung zur Okenstraße zu überqueren, gefährdet haben soll. Anschließend soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern und in der Folge auch zu einer Rangelei gekommen sein. Hierbei habe der Autofahrer, möglicherweise zur Einschüchterung der beiden Fußgänger, zwei Hunde aus dem Auto geholt. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den als etwa 30 Jahre alt beschriebenen, kräftigen Fahrer des möglicherweise dunklen SUV geben können. Diese werden gebeten. sich unter der Nummer 0781/21-2200 zu melden. /ma

