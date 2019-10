POL-WL: Unfallfahrer verstorben ++ Seevetal/Maschen - Pkw ausgeschlachtet ++ Egestorf/BAB 7 - In Schlangenlinien gefahren ++ Buchholz - Unfall am Fahrbahnrand

Polizeiinspektion Harburg

Unfallfahrer verstorben

Der 18-Jährige, der am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Ramelsloher Allee lebensgefährlich verletzt wurde, ist noch am Dienstag im Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Seevetal/Maschen - Pkw ausgeschlachtet

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 01.30 und 01.40 Uhr, machten sich Unbekannte in der Straße Am Musterplatz an einem BMW zu schaffen. Der Wagen stand in einem Carport. Die Täter bauten von dem Fahrzeug den Kühlergrill und die Frontscheinwerfer ab. Aus dem Inneren entwendeten sie das Navigationssystem, ein Steuergerät sowie das Lenkrad. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Egestorf/BAB 7 - In Schlangenlinien gefahren

Am Dienstag, gegen 09.40 Uhr bemerkten Beamte der Autobahnpolizei einen VW Passat, der in Schlangenlinien auf der A7 in Richtung Hannover unterwegs war. Die Polizisten stoppten den Wagen. Bei der Kontrolle bemerkten sie eine deutliche Alkoholfahne bei dem 45-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,03 Promille. Der 45-Jährige musste die Beamten begleiten. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Buchholz - Unfall am Fahrbahnrand

Auf der Neuen Straße kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann wollte gegen 10.50 Uhr mit seinem VW Passat von einem Parkplatz in die Straße einfahren. Dazu hielt er an der Einmündung zur Neuen Straße an. Ein 75-Jähriger, der mit seinem Opel Omega auf der Neuen Straße in Richtung Lindenstraße unterwegs war, passierte die Einmündung und kam dabei offenbar zu weit nach rechts von seiner Fahrspur ab, so dass er gegen den in der Einmündung wartenden Passat fuhr. Durch den Zusammenstoß lösten sich Fahrzeugteile, die einen neben der Einmündung geparkten Mercedes beschädigten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

