Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei warnt vor falschen Handwerkern - Trickdiebe nutzen Vertrauen älterer Menschen aus

Celle (ots)

Die Polizei warnt erneut vor sogenannten falschen Handwerkern, die sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen oder Bewohnerzimmern verschaffen und das Vertrauen ihrer Opfer ausnutzen.

Immer wieder geben sich Täter beispielsweise als Handwerker, Hausmeister oder Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen aus und behaupten, notwendige Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen zu müssen. Ziel ist es, sich Zugang zu den Wohnräumen zu verschaffen und dort Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden.

Die Täter treten dabei häufig freundlich und hilfsbereit auf und wirken durch ihre selbstsichere Art glaubwürdig. Nicht selten nutzen sie die Gelegenheit, ihre Opfer abzulenken, um unbemerkt nach Wertgegenständen zu suchen oder einem weiteren Täter den Zutritt zu ermöglichen.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie unbekannte Personen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Zimmer - Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-/Stromzählerständen. - Fragen Sie im Zweifel bei der Hausverwaltung, Heimleitung oder dem vermeintlichen Auftraggeber nach, ob Arbeiten tatsächlich angekündigt wurden - Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen und ziehen Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson hinzu. - Lassen Sie unbekannte Personen niemals unbeaufsichtigt in Ihren Räumlichkeiten. -Bewahren Sie Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen möglichst sicher auf

Sollten Ihnen Personen oder Situationen verdächtig vorkommen oder sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Die Polizei bittet Angehörige sowie Mitarbeitende in Pflege- und Betreuungseinrichtungen, ältere Menschen regelmäßig über diese Betrugsmasche zu informieren und sie für entsprechende Situationen zu sensibilisieren. Ein gesundes Misstrauen gegenüber unangekündigten Besuchen kann dazu beitragen, Trickdiebstähle zu verhindern.

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