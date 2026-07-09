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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kosmetik mit Folgen

Lachendorf (LK Celle) (ots)

Am 08.07.2026 wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in Lachendorf gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei 14-jährige Jugendliche zunächst mehrere Kosmetikartikel ausgepackt und anschließend den Kassenbereich verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Offenbar schien der erste Versuch aus ihrer Sicht erfolgreich gewesen zu sein - denn kurze Zeit später kehrten beide in das Geschäft zurück und wiederholten ihr Vorgehen. Dieses Mal blieb ihr Handeln jedoch nicht unbemerkt: Eine Mitarbeiterin hatte den Vorfall beobachtet, sprach die Jugendlichen nach dem Passieren des Kassenbereichs an und verständigte die Polizei.

Gegen die beiden 14-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Felix Dawert
Telefon: 05141-277106
E-Mail: postfach-oea@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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