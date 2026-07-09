POL-CE: Kosmetik mit Folgen
Lachendorf (LK Celle) (ots)
Am 08.07.2026 wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in Lachendorf gerufen.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei 14-jährige Jugendliche zunächst mehrere Kosmetikartikel ausgepackt und anschließend den Kassenbereich verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.
Offenbar schien der erste Versuch aus ihrer Sicht erfolgreich gewesen zu sein - denn kurze Zeit später kehrten beide in das Geschäft zurück und wiederholten ihr Vorgehen. Dieses Mal blieb ihr Handeln jedoch nicht unbemerkt: Eine Mitarbeiterin hatte den Vorfall beobachtet, sprach die Jugendlichen nach dem Passieren des Kassenbereichs an und verständigte die Polizei.
Gegen die beiden 14-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.
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