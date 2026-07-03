PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl hochwertiger Werkzeuge

Wolfenbüttel, Alter Weg, zwischen dem 01.07.2026, 19:45 Uhr und dem 02.07.2026, 06:30 Uhr

Am Morgen des 02.07.2026. fiel der Diebstahl von mehreren Werkzeugen aus einem Transporter auf. Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam den Transporter geöffnet und Werkzeuge im Wert von circa 1600 Euro entwendet.

An dem Transporter wurde eine Spurensuche durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter 05331-9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren