Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl hochwertiger Werkzeuge

Wolfenbüttel, Alter Weg, zwischen dem 01.07.2026, 19:45 Uhr und dem 02.07.2026, 06:30 Uhr

Am Morgen des 02.07.2026. fiel der Diebstahl von mehreren Werkzeugen aus einem Transporter auf. Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam den Transporter geöffnet und Werkzeuge im Wert von circa 1600 Euro entwendet.

An dem Transporter wurde eine Spurensuche durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter 05331-9330 entgegen.

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