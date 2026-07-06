Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mann springt auf Pkw herum

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag, 06.07.2026, wurde durch Verkehrsteilnehmende ein Mann in der Hafenstraße gemeldet, welcher einen Pkw angehalten hat, auf diesen geklettert ist und darauf herumgesprungen ist. Infolge dessen ist die Windschutzscheibe des Pkw gesprungen. Durch die eintreffende Streifenbesatzung konnte der Verursacher angetroffen werden. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Aufgrund dessen wurde er kurz darauf in das Krankenhaus verbracht. Auf den Verursacher wartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

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