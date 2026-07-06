Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitswirksame Personensuche in Bröckel - Person wohlbehalten aufgefunden

Bröckel (ots)

Am Abend des 05.07.2026 wurde durch die Polizei Lachendorf in Bröckel nach einem zu diesem Zeitpunkt namentlich nicht bekannten, orientierungslosen Senioren gesucht. Hierbei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Durch die Beamten wurden diverse Passanten und Schützenfestbesucher angesprochen. Die Bröckeler Bürger bedienten selbstständig örtliche Social-Media-Kanäle, um die Nachricht zu verbreiten. Schließlich wurde die Tochter des Vermissten auf die Suche aufmerksam und berichtete, dass der Vermisste bereits selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt war. Es stellte sich heraus, dass der 76-Jährige ein Gast aus Sachsen-Anhalt war. Die Suchmeldungen können nun gelöscht werden.

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