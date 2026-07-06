PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitswirksame Personensuche in Bröckel - Person wohlbehalten aufgefunden

Bröckel (ots)

Am Abend des 05.07.2026 wurde durch die Polizei Lachendorf in Bröckel nach einem zu diesem Zeitpunkt namentlich nicht bekannten, orientierungslosen Senioren gesucht. Hierbei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Durch die Beamten wurden diverse Passanten und Schützenfestbesucher angesprochen. Die Bröckeler Bürger bedienten selbstständig örtliche Social-Media-Kanäle, um die Nachricht zu verbreiten. Schließlich wurde die Tochter des Vermissten auf die Suche aufmerksam und berichtete, dass der Vermisste bereits selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt war. Es stellte sich heraus, dass der 76-Jährige ein Gast aus Sachsen-Anhalt war. Die Suchmeldungen können nun gelöscht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 09:25

    POL-CE: Polizei bittet um Täterhinweise nach räuberischem Diebstahl eines Fahrrads

    Bergen (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026 um 14:55 Uhr kam es zunächst zu einem Diebstahl im Fahrradgeschäft 2RAD Eilmes in der Straße am Falksmoor 3 in Bergen. Ein männlicher Täter betrat das Geschäft nahm sich ein E-Mountainbike im Wert von ca. 3000 Euro aus dem Verkaufsraum und flüchtete mit dem Rad in Richtung Goldbergweg (Bergen-Belsen). Die Inhaberin ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:05

    POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall aus der L284

    Hohne (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 284 zwischen den Ortschaften Hohne und Helmerkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 22jähriger Celler kam mit seinem Mini aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Durch ein im Fahrzeug eingebautes E-Call-System wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren