POL-CE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zu abgängiger Person Nr. 5956928 vom 08.07.2026
Ahnsbeck (LK Celle) (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Mittwoch Früh vermisst gemeldeten Annegret Z. aus Ahnsbeck wird hiermit zurückgenommen. Frau Z. wurde am heutigen Nachmittag gegen 15 Uhr wohlbehalten in Oppershausen angetroffen. Die Polizei Celle bedankt sich für die Unterstützung. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.
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