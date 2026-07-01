Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eine Verletzte nach Unfall mit Pedelec

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Harburger Straße in Celle ist gestern eine 17-Jährige leicht verletzt worden. Sie befuhr mit ihrem Pedelec gegen 13:50 Uhr die Harburger Straße auf der falschen Seite in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Hartzerstraße kollidierte sie mit dem VW eines 28-Jährigen, der nach rechts auf die Harburger Straße einbiegen wollte. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

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