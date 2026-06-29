Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht am Freibad in Eschede

Eschede (ots)

Gestern im Laufe des Tages ist es auf dem Parkplatz des Freibades Eschede in der Straße "Im Brunshagen" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 17:20 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW Polo und entfernte sich anschließend wieder, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Heck des Polos entstand Sachschaden, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

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