Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Containeraufbruch auf Firmengelände

Lachendorf (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 27.06.2026, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 28.06.2026, 08:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Celler Straße in Lachendorf. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Täter gewaltsam mehrere Baucontainer aufgebrochen. Anschließend entwendeten diese diverses Werkzeug. Die Schadenshöhe wird auf ca. 17.500EUR geschätzt. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Containeraufbrüchen im Landkreis Celle besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lachendorf unter der Telefonnummer 05145 284210 in Verbindung zu setzen.

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