Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannter fährt gegen geparktes Fahrzeug und flüchtet

Wathlingen (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 34-Jährige hatte ihren Opel Corsa am Dienstag, 23.06.2026 gegen 19 Uhr in der Straße "Lönsweg" in Wathlingen in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt. Am Donnerstag, 25.06.2026 gegen 13:30 Uhr stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug im linken Heckbereich beschädigt war. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 3.000 Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

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