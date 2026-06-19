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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - Bundespolizei sucht Zeugen

Kirchheim unter Teck (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Donnerstagabend (18.06.2026) am Bahnhof Kirchheim unter Teck. Hierbei kamen offenbar auch Stöcke sowie ein Messer zum Einsatz.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Männer, mutmaßlich über eine Social-Media-Plattform, in einen Konflikt mit drei weiteren Personen. Gegen 22:30 Uhr sollen die beiden 18-Jährigen schließlich am Bahnhof Kirchheim (Teck) auf die Personen der Konfliktpartei getroffen sein, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei sollen mutmaßlich drei Verdächtige im Alter von 19 bis 21 Jahren mit Stöcken auf die beiden Männer mit syrischer und ungeklärter Staatsangehörigkeit eingewirkt haben. Einer der 18-Jährigen soll daraufhin ein Messer gezogen und dieses gegen den 21-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit eingesetzt haben. Durch die eintreffenden Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten vier der mutmaßlich fünf Beteiligten noch am Tatort angetroffen werden. Zwei Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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