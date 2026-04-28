Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Nachmittag ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Celle leicht verletzt worden. Die 68-Jährige hatte gegen 13:45 Uhr die Jägerstraße an der Kreuzung Hannoversche Straße überquert. Der 60 Jahre alte Fahrer eines VW befuhr die Hannoversche Straße in Richtung stadteinwärts und wollte nach links in die Jägerstraße einbiegen. Hierbei übersah er die Fußgängerin und fuhr gegen sie. Die Frau fiel auf die Motorhaube des PKW und verletzte sich dabei leicht. Ein Sachschaden ist bei dem Unfall offenbar nicht entstanden.

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