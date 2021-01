Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ahnsbeck - 68-Jähriger erleidet Rauchvergiftung bei Wohnhausbrand

Celle (ots)

Am Samstagabend gegen 20.50 Uhr rückten Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in der Straße "Auf dem Stüh" aus. Ein Anwohner hatte den Brand seines Nachbarhauses über Notruf gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Weihnachtsbaum mit brennenden Echtkerzen Feuer gefangen. Die Flammen hatten sich über das Wohnzimmer auf andere Teile des Gebäudes ausgebreitet. Eigene Löschversuche des 68 Jahre alten Hausbewohners schlugen fehl. Er erlitt eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

