Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen

Belsen - Radfahrer durch Hundebiss leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern am frühen Morgen gegen 06.20 Uhr (Mittwoch, 29.07.2020) befuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Eversen die Straße "Im Alten Dorf" in Richtung Winsener Straße. Im Einmündungsbereich "Fuchsmoorgraben" kam plötzlich ein ausgebüxter Hund von einem Grundstück in der Nähe angelaufen und biss den Radfahrer in die Wade. Er wurde leicht verletzt. Gegen die 57-Jährige Hundehalterin aus Belsen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

