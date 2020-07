Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Vermisster 15-Jähriger kehrt selbstständig nach Hause zurück

Celle (ots)

Gestern Mittag (Dienstag, 28.07.2020) meldete eine Frau aus Hermannsburg, dass ihr 15 Jahre alter Sohn seit dem Morgen zu Hause randaliere und sich die Lage nun zuspitze. Hintergrund seien psychische Probleme aufgrund von Drogenkonsum. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Junge in aufgewühlter und aggressiver Stimmung bereits von zu Hause entfernt. Um Schlimmeres zu verhindern, leitet die Polizei intensive Suchmaßnahmen nach dem Jugendlichen ein. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund zum Einsatz. Letztlich kehrte der Jugendliche am Abend eigenständig nach Hause zurück. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell