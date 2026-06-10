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POL-SH: IT Recruiting Day der Landespolizei Schleswig-Holstein - Ein Gespräch kann alles verändern.

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Kiel (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr, findet der erste IT Recruiting Day der Landespolizei Schleswig-Holstein statt. Um freie Stellen im IT-Sektor besetzen zu können, geht die Landespolizei Schleswig-Holstein neue Wege und richtet, gemeinsam mit der Polizeiabteilung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS), erstmalig einen IT Recruiting Day aus.

"Vorbeikommen, vorstellen, anfangen": so einfach kann es sein, zur Landespolizei Schleswig-Holstein zu kommen. In Zeiten des Fachkräftemangels und von Nachwuchssorgen ist es wichtig, allen Interessierten attraktive Angebote zu machen. Neben der Stelle an sich, ist der Weg von Bewerbung bis Einstellung ein entscheidender Faktor. "Wir gehen mit dem IT Recruiting Day einen neuen, modernen und vor allem unbürokratischeren Weg in der Nachwuchswerbung von IT-Kräften.", erläutert Stefan Chirvi, Ständiger Vertreter der Landespolizeidirektorin für Digitalisierung und IT. Und weiter: "Wir wollen damit zeigen, dass auch eine Behörde schnell und unkompliziert sein kann."

Der Fokus des IT Recruiting Days liegt klar darauf, neue Mitarbeitende zu finden. Von Cyberanalystinnen und Cyberassistenten für Ermittlungen, über Tätigkeiten im Zentralen IT-Management der Landespolizei bis hin zum Informatikstudium: die Bandbreite der Möglichkeiten in der Landespolizei Schleswig-Holstein ist vielfältig.

Frei nach dem Motto "Ein Gespräch kann alles verändern." werden Interessierte am

04.07.2026

10:00 - 15:00 Uhr Düsternbrooker Weg, 24105 Kiel (MIKWS)

die Möglichkeit haben, unbürokratisch und schnell bei der Landespolizei Schleswig-Holstein angestellt zu werden. Für verschiedene, offene Stellenausschreibungen in IT-Bereichen der Landespolizei Schleswig-Holstein wird es vor Ort die Möglichkeit geben, Bewerbungen einzureichen und anschließend direkt Vorstellungsgespräche zu führen. Die Rückmeldungen zum Ausgang des Verfahrens folgen ebenso unmittelbar am selben Tag.

Unabhängig vom Bewerbungsverfahren wird die Landespolizei Schleswig-Holstein die Rolle der IT im polizeilichen Kontext im Rahmen von Fachvorträgen vorstellen. Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen IT-Bereichen stehen zudem für den offenen Austausch bereit.

An die Medien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Um eine vorherigen Anmeldung (Name, Vorname, Medium) per E-Mail an pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de wird gebeten.

Weitere Informationen zum IT Recruiting Day sowie zu den offenen Stellen sind im Internet zu finden: www.schleswig-holstein.de/polizei-recruiting und werden in den kommenden Wochen auch regelmäßig in den Sozialen Medien beworben werden.

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