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POL-SH: Jochen Drews wird neuer Vertreter der Landespolizeidirektorin

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Kiel (ots)

Jochen Drews wird Nachfolger von Stephan Nietz als ständiger Vertreter der Landespolizeidirektorin Dr. Maren Freyher. Der 49-Jährige leitete in den vergangenen Jahren verschiedene Dienststellen der Schutz- und Kriminalpolizei in den Polizeidirektionen Bad Segeberg und Itzehoe. Zuletzt war er seit 2022 Leiter des Führungsstabes und stellvertretender Behördenleiter der Polizeidirektion Kiel.

Zum 01. April wechselte der Leitende Polizeidirektor ins Landespolizeiamt, um gemeinsam mit Stephan Nietz eine geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte vor dessen Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf Juni zu gewährleisten.

Der gebürtige Hamburger ist seit 29 Jahren Polizist und begann seine polizeiliche Laufbahn als Polizeikommissar auf dem Pinneberger Polizeirevier. Von 2009 bis 2011 absolvierte er das Masterstudium zum Aufstieg in den höheren Dienst an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Jochen Drews lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im Kreis Pinneberg.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. In den vergangenen Jahren war ich in unterschiedlichen Leitungsfunktionen in Verantwortung und kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Perspektiven in meine neue Funktion einbringen. Ich möchte die vor uns stehenden Herausforderungen annehmen und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen dafür arbeiten, dass wir als Polizei unseren gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrag weiterhin so erfolgreich erfüllen."

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