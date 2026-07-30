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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ballenpresse in Brand geraten - 40000 Euro Schaden

Northeim (ots)

37181 Hardegsen/ OT Asche, K434, Mittwoch, 29.07.2026, 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochnachmittag eine Ballenpresse eines 36-jährigen Mannes in Brand. Der Geschädigte befuhr mit seinem Trecker und der dahinter angehängten Ballenpresse die K434 aus Richtung Harste in Fahrtrichtung Asche, als plötzlich die Ballenpresse in Brand geriet. Die umliegenden Feuerwehren wurden unmittelbar mit der Brandlöschung beauftragt. Die K434 musste vorübergehend gesperrt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40000 Euro. An dem Trecker entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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