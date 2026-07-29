Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Northeim (ots)

37154 Northeim, Medenheimer Straße, Mittwoch, 29.07.2026, 01.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine Streife der Polizei Northeim kontrollierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 01.40 Uhr einen 38-jähriger Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Medenheimer Straße in Northeim befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten neurologische Auffälligkeiten bei dem 38-jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde schließlich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neben dem Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln muss er sich nun auch wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzes verantworten.

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