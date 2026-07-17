Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermisstes Kind nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Northeim (ots)

Northeim, 17.07.2026, 10-15 Uhr bis 14:20 Uhr Bereich Waldgebiet um die Tourlaviller Hütte

Am Donnerstag, den 17.07.2026, ging gegen 10:15 Uhr bei Polizei und Feuerwehr die Meldung ein, dass im Rahmen eines Ausflugs einer Kindergruppe im Bereich der Tourlaviller Hütte ein dreijähriges Kind beim Spielen abgängig war.

Die Betreuungskräfte leiteten umgehend eigene Suchmaßnahmen ein. Nachdem diese zunächst nicht zum Auffinden des Kindes geführt hatten, wurden zeitnah Polizei und Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen.

Da das Kind als sehr schüchtern beschrieben wurde, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hieran beteiligten sich zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW). Zur Unterstützung kamen unter anderem auch zwei Drohnen sowie Flächensuchhunde zum Einsatz.

Gegen 14:20 Uhr konnte das Kind durch Flächensuchhunde der Johanniter im Wald aufgefunden werden. Der Dreijährige war wohlauf und wurde anschließend seinen Eltern übergeben.

An dem Einsatz beteiligt waren polizeiliche Einsatzkräfte aus Northeim und Göttingen, die Freiwilligen Feuerwehren aus Northeim, Hillerse, Edesheim, Hammenstedt und Sudheim, die Kreisfeuerwehrbereitschaft 1, das THW-Ortsverband Northeim sowie die Flächensuchhunde der Bundesrettungshundestaffel und der Johanniter.

Die Polizei bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die gute und reibungslose Zusammenarbeit während des Einsatzes.

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