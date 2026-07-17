POL-NOM: E-Scooter Fahrerin unter Drogeneinfluss
Northeim (ots)
Donnerstag, 16.07.2026, gegen 14:20 Uhr
Northeim, Bahnhofstraße
NORTHEIM(da) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Nachmittag gegen 14:20 Uhr eine 40-jährige Northeimerin in der Bahnhofstraße kontrolliert. Während der Kontrolle zeigte die E-Scooter-Fahrerin aus Northeim neurologische Auffälligkeiten, ein anschließender Drogen Vortest reagierte positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet.
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