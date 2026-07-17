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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter Fahrerin unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Donnerstag, 16.07.2026, gegen 14:20 Uhr

Northeim, Bahnhofstraße

NORTHEIM(da) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Nachmittag gegen 14:20 Uhr eine 40-jährige Northeimerin in der Bahnhofstraße kontrolliert. Während der Kontrolle zeigte die E-Scooter-Fahrerin aus Northeim neurologische Auffälligkeiten, ein anschließender Drogen Vortest reagierte positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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