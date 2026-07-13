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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ballenpresse geriet in Brand - mindestens 60.000 Euro Schaden

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, zwischen OT Espol/Üssinghausen K435, Sonntag, 12.07.2026, 18.05 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Ballenpresse beim Pressen von Heuballen auf einer Wiese zwischen den Ortsteilen Espol und Üssinghausen in Brand.

Der 22-jährige Fahrzeugführer konnte den Trecker von der brennenden Ballenpresse abhängen, bevor diese ebenfalls Beschädigungen erlitt. Rund 70 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Fredelsloh, Espol, Trögen, Üssinghausen und Hardegsen waren für die Löschung im Einsatz. Die Ballenpresse wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Wiese sowie das Heu wurden teilweise beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 60.000 Euro.

Der 22-jährige Fahrerzeugführer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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