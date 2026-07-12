Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss von THC

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Unter dem Pferdestieg, 12.Juli 2026, 00:52 Uhr

Northeim (hot)

Der Polizei Northeim wurde ein Pkw mit unsicherer Fahrweise gemeldet. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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