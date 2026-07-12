Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Einbeck (ots)

Einbeck (tm)

Bundesstraße 3 / Am Stauwerk Salzderhelden Freitag, 10.07.2026, 16:05 Uhr

Ein 63-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat beabsichtigt aus der Straße Am Stauwerk nach links auf die Bundesstraße 3 in Richtung Einbeck einzubiegen. Dabei übersieht sie den von rechts aus Richtung Vogelbeck kommenden und vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Motorradfahrer, der von der Bundesstraße 3 in die Straße Am Stauwerk abbiegen will. Es kommt zum, Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Motorradfahrer wird dabei leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Die Fahrbahndecke der Bundesstraße 3 wurde in nicht bekannter Höhe beschädigt.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren bezüglich der Vorfahrtsverletzung eingeleitet.

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