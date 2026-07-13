Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw mit Einkaufswagen beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße 25, Parkplatz E-Center, 09.07.2026, zwischen 13:25 Uhr und 13:40 Uhr Im angegebenen Unfallzeitraum hat ein bislang unbekannter Beschuldigter vermutlich mit einem Einkaufswagen einen weißen Audi A6 Avant eines 32-jährigen Göttingers auf dem Parkplatz des E-Centers in Bad Gandersheim beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der bislang unbekannte Beschuldigte entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.-Nr. 05382-95390 (bas).

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