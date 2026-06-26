Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Sommertour Prävention" der Polizeiinspektion Northeim - Auftakt zum Start der niedersächsischen Sommerferien

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Northeim (ots)

Landkreis Northeim (köh) - Mit Beginn der niedersächsischen Sommerferien starten auch die Beamten des Präventionsteams der Polizeiinspektion Northeim zum 9. Mal in ihre "Sommertour Prävention".

Die Kolleginnen und Kollegen machen mit ihrem Infomobil Halt auf den Wochenmärkten der Region und stehen den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite. Unterstützt werden sie dabei von den örtlichen Ansprechpartnern für Prävention der jeweiligen Polizeikommissariate.

Im vergangenen Jahr nutzten mehr als 500 Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich am Infomobil zu den unterschiedlichsten Themen der Kriminalprävention und Verkehrssicherheitsarbeit zu informieren oder über andere Themen mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Am Freitag, 03.07.2026, findet der Auftakt von 09.00 bis 13.00 Uhr auf dem Uslarer Landmarkt statt.

Weitere Termine der Sommertour im Landkreis Northeim sind:

Mittwoch, 08.07.2026 09:00 - 13:00 Uhr, Northeim Mittwoch, 15.07.2026 08:30 - 13:00 Uhr, Einbeck Freitag, 07.08.2026 08:00 - 12:00 Uhr, Bad Gandersheim

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