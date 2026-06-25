Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl von Kabeln und versuchter Einbruch mit Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Ernst-Reuter-Straße, zwischen Dienstag, dem 23.06.2026, 17:00 Uhr und Mittwoch, dem 24.06.2026, 15:00 Uhr. Im o.g. Zeitraum entwendeten unbekannte Täter Kabel aus einem verschlossenen Container von einem Betriebsgelände einer Uslarer Firma. Außerdem versuchten sie sich Zutritt zum Objekt einer weiteren Firma zu verschaffen, indem sie mittels unbekanntem Gegenstand ein Blechelement der Außenwand aufschnitten. Der Gesamtwert des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell