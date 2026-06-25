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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl von Kabeln und versuchter Einbruch mit Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Ernst-Reuter-Straße, zwischen Dienstag, dem 23.06.2026, 17:00 Uhr und Mittwoch, dem 24.06.2026, 15:00 Uhr. Im o.g. Zeitraum entwendeten unbekannte Täter Kabel aus einem verschlossenen Container von einem Betriebsgelände einer Uslarer Firma. Außerdem versuchten sie sich Zutritt zum Objekt einer weiteren Firma zu verschaffen, indem sie mittels unbekanntem Gegenstand ein Blechelement der Außenwand aufschnitten. Der Gesamtwert des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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    POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Bahnhofstraße, Mittwoch, der 24.06.2026, 00:58 Uhr. Ein 39- jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Uslar befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Verstoß wurde eingeräumt und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/8006 150 ...

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  • 25.06.2026 – 11:50

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