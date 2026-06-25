POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss
Uslar (ots)
Uslar, (go), Bahnhofstraße, Mittwoch, der 24.06.2026, 00:58 Uhr. Ein 39- jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Uslar befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Verstoß wurde eingeräumt und die Weiterfahrt untersagt.
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