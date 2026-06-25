Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verletzter Uhu nach Sturz aus dem Nest gerettet

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Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Hägermauer, Do., 25.06.2026, 06:33 Uhr

Einbeck (pfa)

Heute Morgen gegen 06:3 Uhr wurde der Polizei ein verletzter Junguhu gemeldet, der offenbar aus seinem Nest im Bereich der Hägermauer gefallen war.

Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Einbeck begaben sich umgehend zum Einsatzort. Vor Ort bestätigte sich der gemeldete Sachverhalt. Durch die Polizeikräfte konnte das Tier fachgerecht und schonend eingefangen werden. Anschließend wurde der Jungvogel an eine spezialisierte Aufzucht- und Pflegestation übergeben. Dort wird er tiermedizinisch versorgt und wieder aufgepäppelt. Nach erfolgreicher Genesung ist vorgesehen, das Tier wieder in die freie Natur auszuwildern.

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