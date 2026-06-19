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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bevorstehender Polizeieinsatz am Freitag in Moringen

Northeim (ots)

MORINGEN (mil) -

Am Freitag, den 19. Juni 2026 wird es im Stadtgebiet von Moringen aufgrund von zwei angemeldeten Versammlungen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anlass für die Aktionen ist der geplante AfD-Kreisparteitag in der Stadthalle in Moringen, unweit der KZ-Gedenkstätte.

Um die Sicherheit aller Versammlungsteilnehmenden sowie der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten, ist eine zeitweise Vollsperrung der Durchfahrtsstraße "Lange Straße" von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr erforderlich.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Lutherbecker Straße/Northeimer Straße und der Nienhagener Straße. Von 16 bis 18 Uhr wird die Sperrung vorübergehend bis zur Kirchstraße ausgeweitet. Eine ortsinterne Umleitungsstrecke ist vor Ort eingerichtet und entsprechend ausgeschildert.

Die Polizei begleitet den Einsatz transparent über den WhatsApp-Kanal der Polizei Northeim. Ein mobiles Presseteam der Polizei ist während des gesamten Einsatzes direkt vor Ort präsent und steht für Medienanfragen zur Verfügung.

Eine abschließende Pressemitteilung mit einer Bilanz des Einsatzgeschehens wird nach dem Ende Versammlungen und dem Abschluss des Polizeieinsatzes erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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