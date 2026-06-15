Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und abgehauen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Sonntag, 14.06.2026, 12.00 Uhr - 23.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw eines 51-jährigen Mannes. Der schwarze BMW des Geschädigten war in der Zeit von 12.00 Uhr bis 23.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Matthias-Grünewald-Straße geparkt und erlitt Beschädigungen an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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