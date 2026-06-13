POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr
Northeim (ots)
Katlenburg-Lindau, Wachenhäuser Straße, Freitag, 12.06.2026, 14:10 Uhr
Northeim (hot)
Der 41-Jährige führte ein Leichtkraftrad, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.
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