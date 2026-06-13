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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Wachenhäuser Straße, Freitag, 12.06.2026, 14:10 Uhr

Northeim (hot)

Der 41-Jährige führte ein Leichtkraftrad, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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