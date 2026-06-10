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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37186 Moringen, Fühlingsweg, Dienstag, 09.06.2026, 17.30 Uhr - 18.08 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die 86-jährige Geschädigte parkte ihren Pkw Audi Q3 während ihres Aufenthaltes in einem Supermarkt an der o.g. Anschrift ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz. Als sie zurück zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie die Beschädigung an ihrem linken Außenspiegel. Eine verursachende Person gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Beschädigung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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