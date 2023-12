Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel an Pkw unbemerkt abgefahren

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (Kr.) 21.12.2023, 18:00 Uhr - 22.12.2023, 10:00 Uhr

Am Donnerstag, den 21.12.2023 stellte ein 33jähriger Anwohner, gegen 18:00 Uhr, seinen Pkw in der Einbecker Straße in Salzderhelden ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite abgefahren war. Demnach muss ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer gegen seinen geparkten Pkw gefahren sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Die Polizei Einbeck konnte vor Ort Spuren sichern und hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell