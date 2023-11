POL-NOM: Einbrecher erbeutet Schmuck im Wert von knapp 600,00 Euro

Uslar (ots) - USLAR, (go), K 449, WIENSEN/ECKE ABZWEIGUNG VERNAW., Dienstag, der 28.11.2023, 07:45 Uhr. Eine 21 jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die K 449 aus Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. In Höhe der Unfallstelle kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Rückfragen bitte an: ...

