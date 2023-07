Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auseinandersetzung in der Von-Menzel-Straße

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Von-Menzel-Straße, Freitag, 30.06.2023, 20:19 Uhr,

Northeim (Gro)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen mit Migrationshintergrund kam es am Freitagabend auf einem Parkplatz in der Von-Menzel-Straße. Bei Eintreffen der Polizei wurde u.a. eine verletzte Person, ein 26-Jähriger, mit einer Kopfplatzwunde festgestellt. Von den weiteren anwesenden Personen wurden die Identitäten festgestellt. In Kraftfahrzeugen, die vor Ort parkten und den anwesenden Personen zugeordnet werden konnten, wurden mehrere Schlagstöcke aufgefunden und beschlagnahmt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell