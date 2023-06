Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht und anschließendem Verkehrsunfall durch die hinterbliebene Gefahrenstelle

Northeim (ots)

Ereignisdatum: Do., 08.06.2023 22:00 - Fr., 09.06.2023 01:00 Ereignisort: 37176 Nörten-Hardenberg, Nörten-Hardenberg, Flecken Bundesstraße 446

NÖRTEN-HARDENBERG ( Fi ) -

Auf der B3, aus Richtung Northeim kommend in Richtung Nörten-Hardenberg, beging ein unbekannter Fahrzeugführer eine Verkehrsunfallflucht. An der zweiten Abfahrt von Nörten-Hardenberg fuhr das Fahrzeug ab und bog vermutlich an der Einmündung zur B446 nach rechts in Richtung Lütgenrode ab. Dabei überfuhr das Fahrzeug ein abgeknicktes Stoppschild, das über einen Rad- und Fußweg ragte. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Morgens um 01:00Uhr übersah die 35-jährigen Fahrerin aus Nörten-Hardenberg eines E-Scooters das zuvor abgeknickte Stoppschild, das über den Radweg ragte, und stürzte infolgedessen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den unbekannten Fahrzeugführer zu identifizieren und sowohl die Verkehrsunfallflucht als auch den Unfall mit dem E-Scooter zu klären.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Informationen zu den Vorfällen haben, sich umgehend bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

