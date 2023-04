POL-NOM: Vermisste Person wohlauf gefunden

Uslar (ots) - Uslar (ke) Neustädter Platz - Wiesenstraße, 04.04.2023, 05:35 Uhr Bisher unbekannte Täter zerstörten mehrere, zur Abholung bereitgestellte, Glasflaschen auf Straßen, Rad- und Gehwegen im Bereich der Wiesenstraße und des ZOB's. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

